بيان إفطار المكتب التنفيذي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية – ولاية كسلا

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في مستهل هذا البيان، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لجماهير شعبنا السوداني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله أن يعيده علينا وعلى بلادنا بالخير والأمن والسلام. كما نخص بالتحية والتقدير أهلنا في إقليم الشرق عامة، وولاية كسلا على وجه الخصوص، ونترحم على أرواح شهداء معركة الكرامة، ونتمنى عاجل الشفاء للجرحى، وعودة الأسرى والمفقودين إلى ذويهم سالمين.
في إطار تعزيز التواصل وتفعيل المنصات الإعلامية، نظم التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية بولاية كسلا مأدبة إفطار جمعت أعضاء المكتب التنفيذي بالولاية، وذلك بحضور وتشريف الباشمهندس/ سراج الدين ضلمان كباشي – نائب رئيس المكتب السياسي، إلى جانب ممثلي قبائل الهوسا، وعمدة قبيلة النوبة، وممثلي الوحدات الإدارية، إضافة إلى نخبة من المهنيين والشباب والمرأة.
وخلال اللقاء، قدم الباشمهندس سراج الدين ضلمان تنويرًا سياسيًا شاملاً حول تطورات الراهن السياسي، واستعرض رؤية التحالف الديمقراطي للمرحلة المقبلة، إلى جانب الحراك الذي تم إنجازه على مختلف المستويات.
واتفق المجتمعون على ضرورة توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، والدعوة إلى انخراط كافة مواطني الولاية بمختلف محلياتها في مؤسسات التحالف، تأكيدًا على مبادئ الوحدة والعدالة والحرية التي تمثل جوهر نضالنا المشترك.
مبارك اردول
التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية – كسلا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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