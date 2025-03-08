عاد لاعب الهلال, والمريخ, السابق علاء الدين بابكر, للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد أثار به سخرية المتابعين.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن اللاعب الدولي السابق عرف عنه بدعمه ومساندته لقوات الدعم السريع, التي دخلت في حرب ضد الجيش.
وكشف اللاعب الملقب بطيارة نسبة لخوفه الشديد من ركوب الطائرات, لأفراد وجنود الدعم السريع, عن المواعيد التي يتحرك فيها الجيش لشن هجمات عليهم.
https://www.facebook.com/reel/422976527539901
وقال بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (تحركاتهم تكون وقت إفطار رمضان وفي الوقت الذي تكونوا فيه جاهزين للصلاة والإفطار) وأضاف أن تحركاتهم تأتي بفتوى من الشيخ عبد الحي يوسف.
تصريحات علاء الدين, أثارت سخرية المتابعين الذين طالبوا بإجباره على ركوب الطائرات بسبب خوفه الشديد منها, حيث كتب أحدهم: (انت بعد الحرب تنتهي مفروض يربطوك في سوخوي وتموت خلعة بس).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. اللاعب علاء الدين طيارة ينبه جنود الدعم السريع لمواعيد تحرك الجيش والأوقات التي يكثف فيها هجماته في رمضان وساخرون: (انت بعد الحرب تنتهي مفروض يربطوك في سوخوي وتموت خلعة بس) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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