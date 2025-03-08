‏قالت المفوضة الأوروبية المكلفة بإدارة الأزمات حاجة لحبيب: – أعرب عن استيائي من الهجمات المتواصلة على المدنيين في شمال دارفور – أدعو الأطراف المتحاربة إلى إلقاء السلاح وحماية المدنيين الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر المفوضة الأوروبية المكلفة بإدارة الأزمات حاجة لحبيب: أعرب عن استيائي من الهجمات المتواصلة على المدنيين في شمال دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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