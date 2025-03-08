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المفوضة الأوروبية المكلفة بإدارة الأزمات حاجة لحبيب: أعرب عن استيائي من الهجمات المتواصلة على المدنيين في شمال دارفور

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اسماء عثمان 0 تبليغ

المفوضة الأوروبية المكلفة بإدارة الأزمات حاجة لحبيب: أعرب عن استيائي من الهجمات المتواصلة على المدنيين في شمال دارفور

‏قالت المفوضة الأوروبية المكلفة بإدارة الأزمات حاجة لحبيب:

– أعرب عن استيائي من الهجمات المتواصلة على المدنيين في شمال دارفور

– أدعو الأطراف المتحاربة إلى إلقاء السلاح وحماية المدنيين

الجزيرة – السودان

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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