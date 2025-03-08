التوقف عند محطات الماضي هذا ليس وقته.. تستحق قوات درع السودان حتي هذه اللحظة تحية تقدير ووفاء

بحسابات المطلوب تنفيذه علي الصعيد العسكري تستحق قوات درع السودان حتي هذه اللحظة تحية تقدير ووفاء من أهل السودان عامة وأهل شرق ولاية الجزيرة خاصة ..

■ التوقف عند محطات الماضي هذا ليس وقته .. المطلوب الآن دحر ماتبقي من شتات مليشيات التمرد وكسر عظمها المنخور .. وفي هذه الجبهة يبلي الشجعان من شباب قوات درع السودان بلاءاً حسناً تثبته بطولاتهم المشهودة وشجاعتهم التي توثقها حتي اللحظة تضحيات وشهادة أكثر من 380 من خيرة شبابهم ..

■ آخر هؤلاء الشهداء الشاب علاء الدين خالد أحد أبناء منطقة عمارة البنا والذي سقط في طريق التحرير الشامل للخرطوم من عصابات ومليشيات آل دقلو ..

■ تقبل الله شهادة علاء الدين وكل إخوانه ..

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد