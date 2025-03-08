وزير الحكم الاتحادي يشيد بمرور ولاية الجزيرة

تفقد المهندس / محمد كرتكيلا صالح وزير الحكم الإتحادي يرافقة والي ولاية الجزيرة و أمين عام الحكومة و مدير شرطة ولاية الجزيرة تفقد مباني رئاسة إدارة مرور ولاية الجزيرة للوقوف علي حجم الضرر والخراب والدمار الذي لحق بالإدارة بسبب تعدي المليشيا الإرهابية.. و أشاد كرتكيلا بالمجهودات التي تبذلها الشرطة بصفه عامة وشرطة المرور بصف خاصة وهم يشكلون حضورا في جميع طرق ومداخل الولاية… كما قام بزيارة لحوش حجز المركبات التي يتم سحبها من الشوارع لفتح المسارات وتأمينها من السرقات وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة ان مدير إدارة مرور ولاية الجزيرة قدم شرحا للوفد عن الأماكن التي طالتها يد التمرد بالتخريب الممنهج الذي إستهدف الاماكن الحيوية لأرشيف وسجلات المركبات ورخص القيادة بالإدارة وتنويره بالخطط الموضوعة من قبل الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمدنية ذات الصلة للنهوض بالعمل المروري بالولاية بتقديم خدمة مرورية متكاملة لمواطن الولاية. المكتب الصحفي للشرطة

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