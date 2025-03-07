رحيل معز محمد شريف .. كان يبحث عن المشردين والمعاقين ذهنياً يجالسهم ويشرف علي نظافتهم وكسوتهم

لاحول ولاقوة إلا بالله .. رحل مساء الجمعة عن الدنيا الأخ العزيز والناشط في مجال العمل الإنساني معز محمد شريف إثر حادث حركة مؤسف بين دنقلا والدبة ..

■ رحم الله معز فقد كان جابراً لخواطر أصحاب الحاجات وساعياً لقضاء حوائجهم .. .. رسم آلاف الإبتسامات ولحظات الفرح الصادقة في دواخل الأطفال المعاقين ومن إبتلاهم الله بالسرطان من صغار السن ..

■ قدّم الراحل المعز تجربة إنسانية نبيلة .. كان يبحث عن المشردين والمعاقين ذهنياً يجالسهم ويشرف علي نظافتهم وكسوتهم وتقليم أظافرهم وحلاقة رؤوسهم وهي خدمة لايقوم بها إلا من اختصهم الله بقضاء حوائج المحتاجين ..

■ أثبت الراحل معز أن الإنسان الفرد يمكن أن يقوم بدور مؤسسات كاملة .. وقد كان هو كذلك ..

■ رحمه الله .. لقد وضع بصمته الإنسانية ومضي إلي ربه في شهر رمضان المبارك ..

■ رحمه الله .. ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد