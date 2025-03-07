وقع الفنان حسام حبيب، ضحية مقلب الفنان رامز جلال في حلقة اليوم من برنامج “رامز إيلون مصر” المذاع على قناة ” إم بي سي مصر “. وقال حسام حبيب بعد إكتشافه مقلب رامز جلال ببرنامج “رامز إيلون مصر”، “انا اللي دمرتها ولسه بحبها.. أنا آسف ياشيرين وانا لسه بحبك وانتي على رأسي من فوق وأتعلمت الأدب. ليعلق رامز جلال قائلا “زغرطي يا شيرين”. ويعرض برنامج رامز جلال الجديد 2025 على شبكة قنوات MBC، يوميًا بعد المغرب كعادة كل عام ويستضيف خلاله العديد من المشاهير والنجوم والرياضيين من مصر والوطن العربي. صدى البلد

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كانت هذه تفاصيل خبر بـ رامز يلون مصر.. أنا آسف ياشيرين وأنا لسة بحبك.. حسام حبيب يعتذر لشيرين عبد الوهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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