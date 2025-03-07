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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل للفنانة الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الحفل الذي يعود تاريخه لما قبل الحرب التي شهدتها الخرطوم في أبريل من العام 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع, قد شهد سرقة هاتف محمول.
https://www.facebook.com/reel/1342903950093260
وأبلغت إدارة الصالة الحضور بفقدان الفتاة لهاتفها, وطالبت السارق بإحضاره قبل تفريغ الكاميرات التي أظهرت السارق حسبما ذكر أحد المسؤولين في حديثه عبر “الميكروفون”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. تسعة طويلة في كل مكان.. سرقة هاتف فتاة من داخل حفل للفنانة ندى القلعة وإدارة الصالة تهدد عبر “الميكروفون” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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