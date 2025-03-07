شاهد بالفيديو.. تسعة طويلة في كل مكان.. سرقة هاتف فتاة من داخل حفل للفنانة ندى القلعة وإدارة الصالة تهدد عبر “الميكروفون”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل للفنانة الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الحفل الذي يعود تاريخه لما قبل الحرب التي شهدتها الخرطوم في أبريل من العام 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع, قد شهد سرقة هاتف محمول.

https://www.facebook.com/reel/1342903950093260

وأبلغت إدارة الصالة الحضور بفقدان الفتاة لهاتفها, وطالبت السارق بإحضاره قبل تفريغ الكاميرات التي أظهرت السارق حسبما ذكر أحد المسؤولين في حديثه عبر “الميكروفون”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)