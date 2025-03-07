- 1/2
- 2/2
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من إحدى قرى ولاية الجزيرة وحظي بتفاعل كبير من المتابعين.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع قائد قوات درع الشمال أبو عاقلة محمد أحمد “كيكل” وهو يجلس طفل صغير على رجليه.
وقام الطفل بتقليد إشارة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان الشهيرة “مفك وزردية” وزاد على ذلك بتقليده كيكل نفسه في إشارته التي اشتهر بها.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قابل قائد درع الشمال تقليد الطفل له بإعجاب كبير حيث قام باحتضانه والضحك معه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. طفل صغير بالجزيرة يقلد “زردية” قائد الجيش وإشارة “كيكل” والأخير يحمله ويبدي إعجابه الشديد به وبتقليده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.