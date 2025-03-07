شاهد بالصورة والفيديو.. طفل صغير بالجزيرة يقلد “زردية” قائد الجيش وإشارة “كيكل” والأخير يحمله ويبدي إعجابه الشديد به وبتقليده

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من إحدى قرى ولاية الجزيرة وحظي بتفاعل كبير من المتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع قائد قوات درع الشمال أبو عاقلة محمد أحمد “كيكل” وهو يجلس طفل صغير على رجليه.

وقام الطفل بتقليد إشارة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان الشهيرة “مفك وزردية” وزاد على ذلك بتقليده كيكل نفسه في إشارته التي اشتهر بها.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قابل قائد درع الشمال تقليد الطفل له بإعجاب كبير حيث قام باحتضانه والضحك معه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)