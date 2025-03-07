⭕️ رئيس وأعضاء مجلس السيادة ينعون وزير الاتصالات والتحول الرقمي المهندس عادل حسن

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نعى رئيس وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي، ببالغ الحزن والأسى ، المغفور له بإذن الله، المهندس عادل حسن محمد حسين وزير الاتصالات والتحول الرقمي، الذي وافته المنية، اليوم، إثر علة لم تمهله طويلاً، بعد مسيرة حافلة من العطاء والإنجازات.
ومجلس السيادة، إذ ينعاه، إنما ينعى للشعب السوداني، أحد وأبرز الخبراء في مجال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ساهم بشكل كبير في تطوير القطاع في السودان، تاركاً وراءه سيرة عطرة في العمل المخلص والدؤوب من أجل النهوض وتحسين قطاع الاتصالات والتحول الرقمي.
ويتقدم مجلس السيادة بالتعازي إلى الشعب السوداني كافة بهذا المصاب الجلل، وإلى أسرة الفقيد الراحل وكل ذويه ومحبيه، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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