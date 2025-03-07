- 1/2
- 2/2
أكد محافظ بنك السودان المركزي برعي صديق أهمية ورشة الدفع الالكتروني – خطوة نحو التحول الرقمي والشمول المالي في الخروج بتوصيات ، تساهم في تعزيز الكفاءة في الخدمات المالية .
وقال خلال مخاطبته الورشة ، الخميس بفندق الربوة إن هذه الورشة تأتي في وقت مهم ومفصلي وخاصة على التطورات في الجبهة الاقتصادية ، باعتبار أن التحول الرقمي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وتقدم بالشكر لكل من ساهم فى إعداد الورشة ، وأضاف “نتطلع للأوراق المقدمة أن تقدم آراء تساعد في تجويد الأداء وتحقق الهدف المرجو في تعزيز الاقتصاد الرقمي في السودان”.
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ البنك المركزي يؤكد أهمية ورشة الدفع الالكتروني في تعزيز الاقتصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.