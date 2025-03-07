محافظ البنك المركزي يؤكد أهمية ورشة الدفع الالكتروني في تعزيز الاقتصاد

أكد محافظ بنك السودان المركزي برعي صديق أهمية ورشة الدفع الالكتروني – خطوة نحو التحول الرقمي والشمول المالي في الخروج بتوصيات ، تساهم في تعزيز الكفاءة في الخدمات المالية .

وقال خلال مخاطبته الورشة ، الخميس بفندق الربوة إن هذه الورشة تأتي في وقت مهم ومفصلي وخاصة على التطورات في الجبهة الاقتصادية ، باعتبار أن التحول الرقمي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

وتقدم بالشكر لكل من ساهم فى إعداد الورشة ، وأضاف “نتطلع للأوراق المقدمة أن تقدم آراء تساعد في تجويد الأداء وتحقق الهدف المرجو في تعزيز الاقتصاد الرقمي في السودان”.