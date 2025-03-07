قوات الدفاع المدني تنفذ حملة كبري لإزالة الألغام ومخلفات الحرب بمحلية بحري

نفذت قوات الدفاع المدني عبر الفريق المختص بالتنسيق مع الأدلة الجنائية حملة كبري للكشف عن مخلفات الحرب المختلفة التي تشمل المتفجرات والالغام والذخائر وغيرها والتعامل معها وازالتها بطرق آمنة بمحلية بحري مستهدفة بها مناطق (المحطة الوسطي ، حلة حمد، حلة خوجلي، كافوري، شمبات، وابراج الشرطة وسجن كوبر ) وقال الفريق شرطة د/عثمان العطا مدير عام قوات الدفاع المدني في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن قواته ومن خلال الحملة أجرى الفريق الميداني عمليات مسح شاملة ودقيقة لجميع هذه المناطق مستخدما في تعامله مع المتفجرات أجهزة حديثة مزودة بنظام كاشف للألغام (3 F) وتهدف قوات الدفاع المدني من هذه الخطوة الي إعادة الأمن والإطمئنان لمواطني المحلية والإسهام في عملية تطبيع الحياة المدنية وتحفيز مواطني المحلية علي عملية العودة الطوعية لمناطقهم الأصلية وقد حققت الحملة أهدافها المطلوبة وأسفرت نتائجها بالعثور علي كميات كبيرة من الذخائر غير المتفجرة بمختلف الأنواع وعدد (5) ألغام مضادة للمدرعات كانت تشكل خطرا كبيرا علي حياة وأرواح المواطنين

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن قوات الدفاع المدني ظلت تدفع بقوات متخصصة مزودة بأجهزة متطورة في مجالات الحماية المدنية للتدخل بجميع المحليات والمناطق التي تحررت من وجود المليشيا الإرهابية لازالة كافة المخاطر ومخلفات الحرب وتعقيم المباني والمنشآت وإزالة التلوث والتعامل مع الجثث وتقديم خدمات المياه للمواطنين .

المكتب الصحفي للشرطة