أرغى المليشي خالد سلك وأزبد علي خلفية توقيف ياسر عرمان في كينيا .. المليشي سلك كعادته ترك الحصان وأمسك العربة وأنحي باللوم علي الحكومة السودانية التي قال إنها تلاحقهم لأنهم دعاة للمدنية وإيقاف الحرب ..

■ إنتهت زوبعة توقيف عرمان بإطلاق سراحه .. لكن ملاحقات كلاب صيد المليشيا الذين أكلوا الطعام وغادروا الفنادق دون أن يدفعوا الفواتير ستتواصل !!

■ منذ اللحظات الأولي أيقن ياسر عرمان بفشل انقلاب التمرد السريع علي السلطة المركزية في البلاد .. وعندها قرر الهروب عبر الحدود الشرقية إلي حيث هو الآن .. قناعة عرمان بتوالي فشل مشروع المليشيا السياسي تضاعف عندما بدأ يتطلخ بدماء الأبرياء في كل بقاع السودان .. ظنّ عرمان أن الصمت الخجول يكفي ونسي أنّ الجَهَلة في قيادة التمرد السريع لن يتركوه لحاله .. كانوا مع الكفيل الإماراتي يطمعون في دور أكثر فاعلية وإيجابية يساوي علي أقل تقدير ربع المقابل المادي الذي قبضه عرمان والحساب عندهم ولد !!

■ خسائر كثيرة سيتكبدها عرمان ورفاقه بعد ( تربسة نيروبي) .. والأيام القادمة ستكشف مانقول ذلك أن الدخول إلي ( حمّام) مليشيا التمرد ليس مثل الخروج منه !!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد