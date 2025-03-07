مقابسات رمضان “هوري وفيه اثنينه وفيه الجنا واشباج”

قبل البدء كانت الفكرة: في هذا الشهر يبدو الكثير من الكلام بخصوص ما يعرض من الدراما في القنوات المختلفة، وخاصة وأن بعض المسلسلات، وكأننا نتراجع خطوات للوراء، بغياب المهنية، والأطروحات الساذجة، والتمثيل المدرسي، وأن مكان بعضها لملء الفراغ الرمضاني، ولعل مسلسل «معاوية» وبعد مشاهدة ثلاث حلقات، وبعد انتظار سنتين، يبدو أن الشيء غير واضح من عنوانه!

خبروا الزمان فقالوا:- «حتى وإن اعتذرت الريح، سيبقى غصن الشجرة مكسوراً».

– «ابتعد عن المُعلم سبعة أقدام حتى لا تدوس على ظله بالخطأ». حكمة يابانية

– «لو لا وجود قلب المرأة العطوف، لكان الرب ترك الإنسان في القبر إلى الأبد». كزنتزاكيس

تجليات العربية: في نواة التمر هناك ثلاثة أشياء صغيرة للغاية، هي القطمير والفتيل والنقير، وقد ذكرت في القرآن لأنواع المثاقيل والموازين الدقيقة، فالقطمير هو الغشاء الرقيق الشفاف، «والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير»، والفتيل هو الخيط الرفيع في شق النواة، «فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا»، أما النقير فهو نقطة صغيرة على ظهر النواة، «ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا».

من كل واد حجر:

قابيل وهابيل ليسا أبناء آدم البكر، ولا هما توأمين.

– الممثل الأميركي «فان ديزل» تلقى على تسجيل جملة واحدة «I am Groot» التي تظهر في أفلام «مارفل» مبلغ 54.5 مليون دولار.

– الغضب يضعف الكبد، الحزن يضعف الرئة، القلق يضعف المعدة، الخوف يضعف الكلى والضغط النفسي يضعف القلب والدماغ.

– للجبال الرواسي التي على الأرض، والتي هي سبب استقرارها امتداد في باطن الأرض يفوق بأضعاف مضاعفة ما نراها عليه فوق سطح الأرض.

أشياء منا.. وعنا: نقول للشخص الجالس في كل مكان، وأحيانا بلا عمل: «شو فيك يالس مثل رأس القَدو»، والقَدو كلمة فارسية لأداة التدخين التي تصنع من الفخار الآن، ولكنها في الأساس كانت تصنع من القرع أو اليقطين، ومن هنا جاءت التسمية «قَدو»، ولعلها من الفرنسية «Courge» أو الكلمة القديمة «Gourd» والقرع المجفف الذي يستخدم كوعاء يسمى بالفرنسية «Gourde»، في حين النارجيلة أو الكلمة المحرفة «أركيلة»، فهي في الأساس كانت تصنع من جوز الهند «نارجيل»، ومن هنا جاءت التسمية، وفي الفرنسية تسمى «نارجيليه»، أما الشيشة، فجاءت لاحقاً، وهذه التسمية بعد صنع القاعدة من الزجاج، وشيشة، كلمة فارسية بمعنى الزجاج، أما الأتراك فيسمونها «Hookah»، وأصل الكلمة فارسية، وتعني الخرطوم أو الأنبوب.

ونقول في أمثالنا: «فلان مثل الناريله، رأسه يابس، بس قلبه أبيض»، و«فلان مثل رأس البصل في كل مكان يحَصَلّ».

محفوظات الصدور:

قصيدة للشاعر «سعيد بن أحمد العتيبة»

لو بج رطوبة زينه يا داريه ما احلاج

روحي معاج رهينه وفي قلبيه سكناج

هذاك لي تبغينه يوم البطين إحذاجتسمع صوت السفينه وبها الحادي لفاج

ما تمشي بالمكينه ولا الديزل غثاج

هوري وفيه اثنينه وفيه الجنا واشباج

دار الخوال اثمينه كم عشت أنا في رباج

ما انسى صوت الظنينه لي بالسهر ترعاج

أم حنون أمعينه ليت الكريم أبقاج

ناصر الظاهري – صحيفة الاتحاد

