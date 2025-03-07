يبدوا أن دائرة شكوكنا تزداد اتساعا، فمسؤولة الواشنطن بوست الأمريكية بشرق أفريقيا تؤكد في تغريدة أن الإنتربول يقول انه لم يصدر نشرة حمراء ولا طلب اعتقال مبوب عنده بخصوص ياسر عرمان !!!!.
نحتاج لمزيد من الأدلة وسط هذه المعلومات المنشورة من طرف واحد، والوقائع التي تخالف ذلك.
مبارك اردول
كانت هذه تفاصيل خبر الإنتربول يقول انه لم يصدر نشرة حمراء ولا طلب اعتقال مبوب عنده بخصوص ياسر عرمان !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.