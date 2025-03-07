يبدوا أن دائرة شكوكنا تزداد اتساعا، فمسؤولة الواشنطن بوست الأمريكية بشرق أفريقيا تؤكد في تغريدة أن الإنتربول يقول انه لم يصدر نشرة حمراء ولا طلب اعتقال مبوب عنده بخصوص ياسر عرمان !!!!.

نحتاج لمزيد من الأدلة وسط هذه المعلومات المنشورة من طرف واحد، والوقائع التي تخالف ذلك.

مبارك اردول