شاهد بالصورة.. الناشطة السودانية الشهيرة رانيا الخضر تفاجئ متابعيها وتقرر إرتداء الحجاب

فاجأت الناشطة السودانية المعروفة رانيا الخضر, متابعيها على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, بتدوينة أعلنت من خلالها إرتداء الحجاب.

وكتبت رانيا, بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (بعد تفكير عميق استمر لفترة طويلة والموت البلفح الناس دا قررت ارتداء الحجاب أسالوا الله لي الثبات).

وفي أول خطوة منها قامت الناشطة المعروفة بعد ساعات من تدوينتها بنشر صورة لها ظهرت من خلالها وهي ترتدي الحجاب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حازت الصورة الحديثة لرانيا الخضر, على إعجاب أكثر من 5 ألف متابع, مع مئات التعليقات المشيدة بخطوتها التي اتخذتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)