شاهد بالفيديو.. حسناء الإعلام السوداني تغريد الخواض: (لقبوني بوزيرة القراية أيام المرحوم “حميدتي” وقمت بحظر الناشط الشهير “الإنصرافي” بسبب غيرة شخص عزيز لأنني أحترم الراجل البكون في حياتي)

حلت المذيعة والإعلامية الحسناء تغريد الخواض, ضيفة على برنامج في ” السرداب ” الذي يقدمه الإعلامي والصحفي أحمد دندش.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تحدثت المذيعة الحسناء عن لقب “وزير القراية”, الذي أطلق عليها, حيث قالت ساخرة أن اللقب كان أيام المرحوم “حميدتي”.

كما كشفت عن قيامها مؤخراً بحظر حساب الناشط السياسي ” الانصرافي” من منصتها بـ فيسبوك بسبب غيرة شخص عزيز في حياتها الشخصية.

وأردفت تغريد الخواض, بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, يسمع الطرش ومايسمع الانصرافي ‘ معللة بأنها قد قامت بالخطوة من باب الوفاء والمحبة اطررت بالتنازل عن وجود الانصرافي كصديق لي حتى أرضى الرجل الذي بحياتي مردفة ” إنا بحترم الراجل البكون في حياتي”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)