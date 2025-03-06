الزمالك يهدد اتحاد الكرة باللجوء للمحكمة الرياضية

أرسل نادي الزمالك، اليوم الخميس، خطابا رسميا إلى هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب تضرر الفارس الأبيض من أخطاء التحكيم في الموسم الحالي.

ويتصدر بيراميدز جدول الدوري برصيد 42 نقطة، ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة، بينما يمتلك الزمالك 32 نقطة في المركز الثالث.

وقال الزمالك خلال خطابه: “من غير المقبول أن يتعرض الزمالك لكل هذه الأخطاء من حكام مباريات الدوري هذا الموسم دون أي تحرك من مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري لمحاسبة لجنة الحكام التي لم تنجح في ضمان العدالة والنزاهة من قضاة الملاعب في عدد ليس بالقليل من مباريات الزمالك هذا الموسم”.

وأوضح: “لجنة الحكام لم تقم بأي خطوة تهدف إلى محاولة السيطرة على الأخطاء الكارثية التي جعلت الزمالك النادي الأكثر تضرراً من القرارات الغريبة للحكام بين جميع أندية الدوري هذا الموسم، مما أثر بشكل واضح على نتائج المباريات ومن ثم ترتيب الفريق بجدول الدوري”.

وشدد: “تكرار أخطاء الحكام ضد الفريق، جعل مجلس الإدارة يتقدم بشكوى ويطالب خلالها من اتحاد الكرة القيام بواجبه والتعهد بعدم تكرار مثل هذه الأخطاء الكارثية التي حدثت في عدد من مباريات الزمالك”.

وواصل: “كما يطالب النادي بعدم إسناد أي مباراة مقبلة بالدوري وكأس مصر وكأس عاصمة مصر لأي من الحكام الذين تسببوا في إلحاق الضرر بفريق الزمالك هذا الموسم”.

وأوضح: “وفي حالة تعيين أحد هؤلاء الحكام في مباراة الزمالك سيكون على اتحاد الكرة تحمل تبعات الاختيار من لجنة الحكام التي أصبحت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتطبيق العدالة بين جميع الأندية دون تمييز أو محاباة لناد على حساب الآخر خاصة مع قدوم الخبير الأجنبي أوسكار جوليان رويز الرئيس الجديد للجنة الحكام الذي نتعشم أن يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح بعد فترة سوداء في مسيرة التحكيم منذ بداية الموسم الحالي”.

وشدد: “في حالة عدم الاستجابة لهذه الشكوى، فإن مجلس إدارة الزمالك سيصعد الأمر إلى جهات أخرى خارج منظومة كرة القدم المصرية للحصول على حقوق النادي والجماهير حتى لو وصل الأمر إلى اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضية (كاس)، وهو أمر لا نتمني حدوثه ولكن النادي سيضطر للجوء إليه في حالة استمرار المهازل التحكيمية”.

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