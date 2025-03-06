السودان يرحب ببيان مجلس الأمن الرافض لإنشاء سلطة موازية في البلاد

رحبت حكومة السودان ببيان مجلس الأمن الدولي الرافض لتوقيع ميثاق يهدف إلى إنشاء سلطة حاكمة موازية في البلاد. وثمن وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد علي الإعيسر في تدوينة على حسابه بالفيسبوك، إهتمام مجلس الأمن بالأوضاع في السودان، ودعمه للجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار، والحفاظ على سيادة البلاد ووحدتها.

‏وجدد الاعيسر التزام الحكومة بالحلول التي تضمن إنهاء الحرب، مع الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، وتحقيق تطلعات شعبه إلى الأمن والديمقراطية والتنمية.

‏واشار في هذا الخصوص الى تأكيد الحكومة على أهمية التعاون الدولي في دعم المتضررين من الحرب، وتجدد التزامها بتيسير إيصال المساعدات الإنسانية. وفي الوقت ذاته، تشدد على ضرورة احترام سيادة السودان ورفض أي تدخلات خارجية قد تؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد أو المنطقة.

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