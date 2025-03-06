شاهد بالفيديو.. وجبة سودانية تضع المذيعة الحسناء رشا الرشيد ومديرة مكتب “الحدث” بالسودان في مآزق حقيقي

حلت المذيعة السودانية الحسناء رشا الرشيد, ومديرة مكتب قناة “الحدث” بالسودان, الأستاذة لينا يعقوب ضيفتين على الإعلامية لينا زين العابدين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد فاجأت لينا, ضيفاتها بسؤال صعب عن اسم وجبة سودانية, معروفة في بعض الأرياف. السؤال كان عن وجبة “أم دفان”, حيث منحت مقدمة البرامج المذيعة رشا الرشيد, والصحفية لينا يعقوب, خيارات لمعرفة مكونات الوجبة وهو ما فشلنا فيه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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