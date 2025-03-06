شاهد بالفيديو.. بعد إلقاء القبض عليه والتحقيق معه.. سيدة سودانية تفاجئ زوجها وتعترف لجنود الجيش بعمله مع قوات الدعم السريع

جنود فرحون من الجيش السوداني حاصر أفراد العمل الخاص بالجيش السوداني, رب أسرة داخل منزله وذلك بعد إمتلاكهم معلومات تفيد بعمله مع قوات الدعم السريع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد نفى الرجل عمله مع قوات الدعم السريع, رغم المعلومات المؤكدة التي وصلت للجيش. ولكن المفاجأة التي يتوقعها الرجل جاءت من زوجته التي أقرت واعترفت بعمله مع قوات الدعم السريع, وسط ذهوله واستسلامه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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