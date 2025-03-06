شاهد بالفيديو.. (كمل عيالنا ونريد أن نقطع دابره).. “فكي” الدعم السريع يطالب الجنود بإبلاغه باسم والدة “كيكل” من أجل عمل “كادوك” له

أثار ساحر سوداني يطلق عليه مريديه اسم “الفكي”, ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد توعد الساحر قائد قوات درع الشمال, اللواء أبو عاقلة محمد أحمد “كيكل”, بعمل سحر له.

حيث طلب “الفكي”, من جنود الدعم السريع, الإسراع بمده باسم والدة “كيكل”, إن كانت على قيد الحياة أو اسم خالته إذا كانت والدته قد توفيت.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد توعد الساحر قائد درع الشمال, بعمل “كادوك” أو سحر له قائلاً: (كمل عيالنا ونريد أن نقطع دابره).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)