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تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة واسعة بعد أن حظي بمشاهدات واسعة.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع شاب سوداني يرتدي أزياء العريس وخلفه عروستين جميلتين وفقاً لما ذكرت الصفحات الناشرة للمقطع.
وأكدت عدد من الصفحات أن الرجل تزوج من الجميلتين, في ليلة واحدة وفي فرح واحد وهو ما أثار ضجة إسفيرية واسعة.
ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن العروستان اللاتي ظهرن في المقطع يعملن كموديل وعارضات أزياء ونجمات إعلانات, وأن الفيديو تم تصويره من كواليس إعلان متوقع ظهوره في الأيام القادمات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يتزوج من جميلتين في ليلة واحدة ويقفن خلفه أثناء الجرتق.. ما هي الحقيقة؟ وما هي قصة الفيديو الذي نال شهرة واسعة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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