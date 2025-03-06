شبح الحرب يخيم على جنوب السودان

شهدت عاصمة جنوب السودان، جوبا، توترات متصاعدة بعد سلسلة من اعتقالات مسؤولين وتقدم ميليشيا في بلدة حدودية استراتيجية. تم احتجاز نائب رئيس الأركان قابرييل دوب لام، المتحالف مع الحركة الشعبية لتحرير السودان-في المعارضة التابعة لنائب الرئيس ريك مشار، يوم الثلاثاء واحتجازه في مقر قيادة الجيش في العاصمة.

وفي وقت لاحق من مساء الثلاثاء، تم اعتقال وزير البترول بوت كانغ تشول والعديد من أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان-في المعارضة الآخرين في منازلهم. كما استمر تواجد قوات الأمن حول مقر إقامة مشار.

وجاءت الاعتقالات بعد اجتماع رئاسي رفيع المستوى عُقد لمعالجة المخاوف الأمنية المتصاعدة في ولايات الناصر، غرب الاستوائية، وغرب بحر الغزال.في ولاية أعالي النيل، أعلنت “الجيش الأبيض”، وهي ميليشيا النوير، سيطرتها على الناصر، وهي بلدة بالقرب من الحدود الإثيوبية، بعد اشتباكات مع القوات الحكومية. أثار تقدم الميليشيا مخاوف بشأن المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، التي شهدت عنفًا مستمرًا منذ عام 2013.

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