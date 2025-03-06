مجلس الأمن الدولي يؤكد دعمه لسيادة السودان ووحدته ويعرب عن قلقه البالغ إزاء توقيع ميثاق لتأسيس سلطة موازية في السودان

أعرب مجلس الأمن الدولي، اليوم، عن قلقه البالغ إزاء توقيع ميثاق لتأسيس سلطة مُـوازية في السودان، وأوضح أعضاء مجلس الأمن أنّ مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الصراع الدائر في السودان، وتفتيت البلاد، وتفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل.

وأكد المجلس، دعمه لسيادة السودان ووحدته، داعياً إلى وقف الأعمال العدائية وحوار سياسي شامل يقود إلى حكومة مدنية منتخبة بعد الفترة الانتقالية.

ورحّب أعضاء مجلس الأمن بدعوة الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة إلى إعلان وقف إطلاق النار بشكل عاجل خلال شهر رمضان.

كما حثّ المجلس على احترام القانون الدولي وقرارات المجلس حول حظر السلاح على دارفور، داعياً الدول إلى عدم التدخل لتأجيج الأوضاع، ومشيداً بجهود المبعوث الأممي رمطان لعمامرة لإيجاد حل سلمي دائم في السودان.

صحيفة السوداني