د.هيثم يبدأ زيارة لولاية الخرطوم ووالي الخرطوم يشيد بدعم الصحة الاتحادية لخطة تعافي المؤسسات العلاجية بالولاية

استقبل والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة وبحضور الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ الهادي عبدالسيد إبراهيم ومدير عام وزارة الصحة دكتور فتح الرحمن محمد الأمين والأستاذ سيف الدين مختار المدير التنفيذي لمحلية امدرمان وعدد من إدارات وزارة الصحة بالولاية استقبل دكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة الاتحادي ووفده المرافق في مقدمتهم دكتور بدرالدين الجزولي المدير العام للهيئة العامه للامدادات الطبية وتأتي الزيارة بهدف تفقد الأوضاع الصحية بالولاية والمؤسسات العلاجية والمصانع العاملة في التصنيع الدوائي ببحري وافتتاح عدد من المرافق الصحية لتقدم خدماتها للمواطن بالولاية وذلك مواصلة لزياراته التفقدية للولايات َومع توسع الرقعة الآمنة وعودة المواطنين لديارهم .

وقال الوزير دكتور هيثم بأن هذه الزيارة تجيء والولاية تشهد توسعا في المساحات الآمنة وتقدما للقوات المسلحة في محوري بحري وشرق النيل مما يدفع الوزارة باستعجال تشغيل المستشفيات والتواصل مع الحكومة الاتحادية لدعم خطة تعافي المؤسسات الصحية لافتاً أن ولاية الخرطوم تعتبر من أفضل الولايات حاليا في تأمين الإمداد الدوائي وإعادة المستشفيات للخدمة بعد تأهيلها.

والي الخرطوم أثنى على وزير الصحة ووفده المرافق لزياراتهم المستمرة للوقوف على واقع العمل الصحي ودعمه ومساعدة الولاية في إعادة تأهيل المرافق الصحية التي دمرتها المليشيا الإرهابية ورحب الوالي بالزيارة والتي من شأنها أن تشهد إفتتاح عدد من المؤسسات العلاجية والوقوف على مصانع الأدوية للتعرف على أوضاعها.

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