حاكم اقليم دارفور يشيد بجهود وزارة الداخلية في دعم نازحي معسكر زمزم والقوات المشتركة

ثمن حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، جهود وزارة الداخلية في تقديم الدعم والإسناد، سواء في المجال الإنساني أو الأمني. وأكد أن المبادرات التي تطلقها الوزارة، لا سيما دعم النازحين في مراكز الإيواء، تعكس التزامها بمساندة المواطنين الذين تضرروا جراء الأحداث الأخيرة.

وخلال تسلمه الدعم المقدم إلى نازحي معسكر زمزم بولاية شمال دارفور، أشاد مناوي بوقوف الوزارة إلى جانب النازحين، وتوفيرها المواد الغذائية ومواد الإيواء، خاصة بعد تدمير مخازن الغذاء داخل المعسكر واحتراق القرى المجاورة التي كانت تغذي الأسواق المحلية كما دعا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات التي يتعرضون لها.

من جانبه، أكد وزير الداخلية المكلف، الفريق شرطة خليل باشا سايرين، التزام الوزارة بمواصلة دعمها للمجهود الحربي، عبر توفير الأدوية و المستلزمات الطبية لجرحى ومصابي معركة الكرامة، بالإضافة إلى دعم النازحين بالمساعدات الإنسانية الضرورية. وأشاد بصمود سكان الفاشر في مواجهة التحديات، مؤكداً استمرار الوزارة في تقديم الدعم للقوات المشتركة التي تعمل على استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم.