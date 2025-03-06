‏في حدث تاريخي .. أمريكا تجري محادثات مباشرة مع حماس لإطلاق سراح رهائن أمريكيين لدي حركة المقاومة بغزة .. ● المحادثات التي كشفها موقع أكسيوس اليوم جرت بالعاصمة القطرية الدوحة .. في حدث تاريخي .. أمريكا تجري محادثات مباشرة مع حماس الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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