الواقع المضطرب الذي تعيشه دولة جنوب السودان دوافعه تتقاطع بين المحلي والإقليمي والدولي .. لكن الجهة التي تشعل أعواد الثقاب في جنوب السودان تهدف إلي خلق حالة فوضي تقود إلي تهييج المناطق الحدودية مع دولة السودان .. ولا يغيب عن المتابع للفاصل المداري في علاقات البلدين أن جهات وشخصيات جنوبية موالية لدولة الإمارات ظلت تعمل بكل طاقتها لفتح طرق ومسارات تشوين مليشيات التمرد بالوقود والغذاء من مناطق حدودية وهو ما رفضته ومنعته دولة جنوب السودان بتوجيهات صارمة ومباشرة من الرئيس سلفاكير والذي يواجه منذ مدة حملة منظمة ومدفوعة القيمة للإطاحة به وتنصيب بديل يقوم بتنفيذ ما تطلبه دويلة الشر الإماراتي ..

■ وحتي لا تتحول الحدود مع دولة الجنوب إلي مهدد أمني جديد اتخذت السلطات السودانية منذ مدة إجراءات صارمة لضبط المناطق الحدودية عند ولاية النيل الأبيض وتأتي عمليات التحرير الشاملة لعدد من المواقع المهمة بولايتي سنار والنيل الأبيض كخطوة استباقية لما سيأتي من أوكار الشر التي لن تترك جنوب السودان في حاله ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد