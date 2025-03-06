حظي رجل سوداني بآلاف الإعجابات على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب وطنيته الكبيرة في مساعدة القوات المسلحة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام الرجل الذي يسكن بمنطقة شرق النيل, التي قام الجيش بتحريرها مؤخراً بتسليم إبنه المتعاون لأفراد الجيش, لحظة دخولهم المنطقة. وزاد الرجل على ذلك بتسليم إبن أخيه أيضاً مؤكداً تكرار نفس الأمر, لو عاد المشهد مرة أخرى, وسط إعجاب فرد الجيش الذي صور معه المقطع. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد انهالت الإشادات بالرجل من المتابعين الذي كتبوا مشيدين بموقفه القوي: (لو في 10 زيك البلد دي كان اتحررت زمان). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. سوداني بشرق النيل يسلم إبنه وإبن أخيه المتعاونين مع الدعم السريع للجيش وينال آلاف الاعجابات من المتابعين: (لو في 10 زيك البلد دي كان اتحررت زمان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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