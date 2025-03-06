تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بسخرية كبيرة مقطع فيديو لاثنين من أفراد الدعم السريع, أثار ضحكات الجمهور على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام أحدهم بممازحة زميله عبر سرقة حزمة أموال من جيبه وذلك أثناء انشغاله بعد أموال أخرى. الطريف في المقطع أن السارق نكر فعلته وهو يضحك, وكتب ساخرون على الفيديو الذي حظي بمشاهدات عالية وسخرية كبيرة من المعلقين: (دعامي يشفشف زميله). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. أحد أفراد الدعم السريع يقوم بــ(شفشفة) زميله وينكر فعلته والجمهور ينفجر بالضحكات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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