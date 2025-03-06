شاهد بالفيديو.. الممثلة السودانية الحسناء “هديل” تعود بمقطع رومانسي مع زوجها “كابوكي”

تصدر مقطع فيديو للمثلة السودانية الحسناء “هديل”, وزوجها الكوميديان ونجم السوشيال ميديا المعروف “كابوكي” الترند على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر الثنائي في مشهد درامي “رومانسي”, قاما بتصويره وعرضه على السوشيال ميديا. ويتحدث المشهد عن تعلق المرأة بزوجها بعد كلمة واحدة قالها لها رغم موقفها الواضح تجاهه بترك المنزل والابتعاد عنها حسب طلبها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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