وزير التربية: امتحانات الشهادة السودانية 2024 تنطلق في مايو المقبل

عقد مجلس امتحانات السودان، برئاسة وزير التربية والتعليم المفوض، الدكتور أحمد خليفة عمر، اجتماعه الثاني بمدينة بورتسودان، لمناقشة توجيهات امتحانات الشهادة الثانوية لعام 2024 وتحديد موعد انطلاقها.

وأعلن الوزير، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن المجلس استمع إلى مقترح يقضي بانعقاد الامتحانات في 24 مايو المقبل، موضحًا أن هذا الموعد سيصبح رسميًا بعد إجازته واعتماده من قبل اللجنة العليا للامتحانات.

كما أقرّ الاجتماع تقرير امتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة لعام 2023، والذي قدمه الأستاذ عماد الدين عبدالقادر، مدير إدارة الامتحانات، حيث أثنى المجلس على جهود الوزارة في تنظيمها بنجاح. وفي ذات السياق، أشار الوزير إلى ورشة عمل مرتقبة ببورتسودان، ستعقد وفق توصية مجلس الوزراء، لمراجعة إيجابيات وسلبيات الامتحانات المؤجلة.

ووجّه المجلس نداءً لأولياء الأمور بضرورة إلحاق أبنائهم بالولايات الآمنة لضمان مشاركتهم في امتحانات 2024. كما دعا المنظمات الدولية، مثل اليونيسف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، للمساهمة في نقل وإعاشة الطلاب اللاجئين، لا سيما في شرق تشاد وولايات دارفور التي تعاني من اضطرابات.

وفي خطوة لمعالجة أوضاع طلاب الدفعة المؤجلة لعام 2023 الذين لم يتمكنوا من الجلوس للامتحانات، قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة بروفيسور دهب، وزير التعليم العالي، لدراسة فرص التحاقهم بزملائهم فيما يتعلق بسياسات القبول الجامعي.

وختم الوزير بتوجيه الشكر لكل الجهات التي أسهمت في إنجاح امتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة، مشددًا على أن نجاحها أفشل محاولات المليشيا المتمردة وداعميها لعرقلتها.

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