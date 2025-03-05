في لقاء مع عقار ..الرئيس الأوغندي يرفض قيام حكومة موازية في السودان

أكد الرئيس الأوغندي يوري موسفيني رفضه قيام اي حكومة موازية في السودان ودعا الى الحوار للتوصل الى حل ينهي الحرب.

جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس مجلس السيادة القائد مالك عقار

ظهر اليوم بالقصر الرئاسي في عنتبي، مبديا رغبته في زيارة السودان.

وتناول اللقاء إستضافة نيروبي لاجتماعات المليشيا المتمردة وحلفائها وتوقيعهم على ما يسمى بالميثاق السياسي.

وبحث اللقاء آخر تطورات الأوضاع في السودان وشرح النائب للرئيس موسفيني رؤية الحكومة السودانية لإنهاء الحرب والفترة الانتقالية، مبينا أن الطريق لإنهاء الحرب واضح ويتمثل في إنفاذ مخرجات إعلان جدة وإنهاء احتلال الأعيان المدنية واستهداف مرافق الخدمات.

كما بحث اللقاء كذلك ملف إنهاء تعليق أنشطة السودان في الاتحاد الأفريقي الذي تم وفق قراءة خاطئة من أجهزة الاتحاد حينها.

ويزور السيد نائب رئيس مجلس السيادة يرافقه السيد وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير حسين الأمين الفاضل. اليوم التالي

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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