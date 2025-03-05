خاطئة وظالمة.. محمد رمضان يرد على المقارنة بين برنامجه ورامز جلال

دافع الفنان محمد رمضان عن زميله الفنان رامز جلال بعد المقارنة المنتشرة بين برنامج كلًا منهما الذي يعرض في نفس الوقت.

وكتب رمضان على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: “الحمد لله مبسوط بنجاح مدفع رمضان وبردود أفعالكم الجميلة ولكن اسمحولي أدافع عن الصديق والزميل رامز جلال لأن المقارنة اللي حاصلة مع برنامجه ظالمة جداً له وحصلت علشان البرنامجين بيتعرضوا في نفس الوقت ع الفطار ولكن دي مقارنة خاطئة لإن نوع البرنامجين مختلفين تماما عن بعض برنامج مدفع رمضان بيفرح الناس.. برنامج رامز إيلون مصر بيضحك الناس.. و النوعين مهمين جداً للمشاهد العربي سواء مصري او خليجي او شامي.. او مغربي بحب رامز لأنه ضحكنا كتير ولسه هيضحكنا كتير وبحب برامجوا وطلعت معاه زمان مرتين”.

صدى البلد