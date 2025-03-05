اكتمال صيانة الخط الناقل وعودة إمداد المياه تدريجياً لأحياء أمدرمان

أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن اكتمال صيانة الخط الناقل بمحلية أمدرمان، بعد توقف جزئى لإمداد المياه فى عدد من أحياء ومناطق بمحليه أمدرمان خلال ساعات نهار اليوم( الأربعاء) بغرض الصيانة.

وقال المدير العام للهيئة مهندس مستشار محمد على العجب.. أن عملية الصيانة اكتملت فى الوقت المحدد لها وبالسرعة المطلوبة، مراعاة لظروف المواطنين واحتياجهم للمياه خلال نهار رمضان.. مُوضحاً ان إمداد المياه سيعود تدريجياً للمناطق المتأثره خلال ساعات اليوم.. مُعرباً عن اعتذاره للمواطنين جراء المضايقات التى حدثت لهم أثناء عملية الصيانة. التيار

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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