مذكرة تفاهم بين مشروع الجزيرة وشركة زبيدة موتورز

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وقعت إدارة مشروع الجزيرة، مذكرة تفاهم مع شركة زبيدة موتورز العالمية المحدودة.
ووقّع المذكرة ممثلا عن إدارة المشروع، المحافظ إبراهيم مصطفى علي، فيما مثّل شركة زبيدة العالمية رئيس مجلس الإدارة د. هزبر غلام الدين محمد الشيخ.
شركة زبيدة موتورز العالمية هي شركة خاصة لديها الخبرة والامكانيات ومجموعة من الوكالات الخاصة بالآليات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي من معدات زراعية وأسمدة وملحقات زراعية.
وأوضح محافظ مشروع الجزيرة مهندس زراعي إبراهيم مصطفى علي في تصريحات صحفية عقب مراسم التوقيع على المذكرة بمقر إدارة المشروع اليوم ببورتسودان، إن توقيع المذكرة والشراكة مع زبيدة موتورز العالمية يأتي في إطار سعي إدارة مشروع الجزيرة الدؤوب على توفير التمويل للمشروع وتلافي آثار الحرب على إدارة المشروع.
وقال محافظ المشروع إن شركة زبيدة سبق وأن قدمت تمويلا لعدد من المشاريع في السودان، وأضاف ” أن الشراكة مع زبيدة موتورز العالمية تتمثل في مجالات متعددة في الإنتاج الزراعي، الآليات، المدخلات، والطاقة المتجددة “، وكل ما يخص مشروع الجزيرة والنهوض به.
من جانبه بشر رئيس مجلس إدارة شركة زبيدة موتورز العالمية ، بتوقيع المذكرة مع إدارة المشروع، وقال ” اليوم بداية أول خطوات التعاون مع مشروع الجزيرة “، وأضاف ” استشعارا من المجموعة ودور القطاع الخاص في السودان وأهمية مشروع في الاقتصاد السوداني، بجانب دلالاته التاريخية الكبيرة، حرصنا بأن تكون المجموعة من أوائل المتقدمين للتعاون والطرح وتوقيع مذكرة التفاهم، من أجل أن تبذل الشركة قصارى جهدها على الاعانة والمعاونة في توفير مدخلات الإنتاج للحاق بالموسم الصيفي وبقية الخدمات المطلوبة.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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