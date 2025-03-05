استشهاد طفل وأصابة (٥)مدنيين بينهم طبيبة في قصف المليشيا لمحلية كرري

واصلت المليشيا المتمردة استهدافها الممنهج للمواطنين المدنيين العزل، وكثفت من قصفها على الأحياء السكنية بالثورات الحارات العاشرة والثامنة والثانية وقصفت مدرسة البلك بنات قبل دوام الطالبات بنصف ساعة

وأدى القصف العنيف الذي نفذته المليشيا صباح اليوم الاربعاء بالمدفعية الثقيلة إلى مقتل طفل وأصابة (٥) آخرين أصابات متفاوتة بينهم طبيبة اخصائية أطفال تعمل بمستشفى بر الوالدين

وأدان دكتور فتح الرحمن محمد الأمين مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم الوزير المكلف استهداف المليشيا المتمردة الممنهج والمستمر للمدنيين العزل بالمناطق السكنية الآمنة بمحلية كرري المكتظة بالسكان من الفئات العمرية المختلفة، وسلوكها في قصف المدنيين في ساعات الصباح التي تشهد حركة كثيفة للمواطنين والطلاب والكوادر العاملة بمرافق الدولة المختلفة وبالمستشفيات والمراكز الصحية.

ونبه الوزير المكلف إلى أن المليشيا المتمردة خسرت معركتها مع القوات المسلحة وكافة القوات المشاركة في معركة الكرامة واقترب تحرير ولاية الخرطوم بالكامل، وفي ذات الأثناء استنكر استهداف الكوادر الطبية بالقصف ومخالفة ذلك للقوانين الدولية والانسانية، متمنيا الشفاء العاجل لاختصاصية الاطفال التي أصيبت في أحداث اليوم وكافة المصابين من المدنيين، بعدما دعا لطفل بالرحمة ولأسرته بالصبر وحسن العزاء.