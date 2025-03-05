أنشيلوتي: نفذنا خطة الديربي في أول فرصة فقط!

أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أن فريقه خاض مباراة صعبة أمام أتلتيكو مدريد، لكنه نجح في تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو، مشيرًا إلى أن التأهل لم يحسم قبل مواجهة الإياب الأسبوع المقبل.

وقال أنشيلوتي، خلال تصريحاته لقناة “موفيستار” الإسبانية: “كما هو متوقع، كانت مباراة صعبة. مواجهة أتلتيكو مدريد دائمًا ما تكون كذلك. في الشوط الأول فقدنا الكثير من الكرات بشكل غير ضروري، مما منحهم الفرصة للتسجيل عن طريق جوليان ألفاريز. لكن في الشوط الثاني كنا أفضل ونجحنا في تحقيق التقدم”.

وحول خطته للمباراة، أوضح المدرب الإيطالي: “كانت تعتمد على اللعب عبر الأطراف، مع وجود فينيسيوس جونيور ورودريجو. ونجحنا في ذلك خلال أول فرصة، لكننا فقدنا الصبر بعد ذلك”.وأشار أنشيلوتي إلى المجهود الدفاعي الكبير الذي قدمه اللاعبون، قائلًا: “عملنا بجد، وتحكمنا في المباراة جيدًا. مارسنا ضغطًا عاليًا، رغم أن الفكرة لم تكن الضغط المستمر، بل الحفاظ على التماسك الدفاعي، وهذا ما نجحنا فيه”.

وعن تغييراته خلال المباراة، كشف أنشيلوتي: “لم أفكر في استبدال إبراهيم دياز قبل أن يسجل الهدف الثاني، ولكن كنت أريد استبدال كامافينجا لكننا انتظرنا قليلًا لأنه لم يكن في أفضل حال بسبب بعض الآلام في الظهر. في النهاية، دخل لوكا مودريتش وأضاف لمسته الكلاسيكية”.

وبخصوص المواجهة المرتقبة في الإياب، أوضح: “لقد حصلنا على أفضلية صغيرة، لكن الإياب سيكون صعبًا. أتلتيكو مدريد سيضغط أكثر، لكن المباراة ستكون متكافئة. جودة الفريقين عالية، رغم أننا في دور الـ16، لكنها موقعة بمستوى نصف نهائي أو نهائي”.

وختم كارلو: “نحن لسنا سعداء بمواجهة أتلتيكو في هذا الدور، ولا هم سعداء باللعب مع ريال مدريد”.

كووورة