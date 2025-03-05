نتائج مثيرة في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

شهدت منافسات دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، مواجهات قوية ضمن ذهاب دور الـ16، حيث حققت عدة فرق نتائج بارزة قد تؤثر على حظوظها في التأهل إلى الدور المقبل.

في واحدة من المباريات المثيرة، نجح ريال مدريد في التفوق على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في ديربي العاصمة الإسبانية، ليضع قدما في الدور ربع النهائي قبل مواجهة الإياب المرتقبة.

أما فريق أرسنال، فقد قدم أداءً استثنائيا وسحق نظيره آيندهوفن بنتيجة 7-1، مما يمنحه أفضلية كبيرة في مواجهة الإياب.

وفي لقاء آخر، تمكن أستون فيلا من تحقيق فوز مهم على كلوب بروج بنتيجة 3-1، مما يعزز فرصه في الاستمرار بالبطولة.

من جانبه، خرج بوروسيا دورتموند بنتيجة غير حاسمة بعدما تعادل مع ليل الفرنسي 1-1، ليبقى الحسم مؤجلا حتى مباراة الإياب التي ستحدد المتأهل إلى الدور القادم.

يُنتظر أن تكون مواجهات الإياب أكثر إثارة، حيث تسعى الفرق لتعويض نتائج الذهاب أو تأكيد تفوقها لضمان مقعد في الدور ربع النهائي من أعرق البطولات الأوروبية.

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