الإعيسريجدد تأكيد السودان تسهيل إيصال المساعدات الانسانية للمحتاجين واهمية التضامن مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة

جدد وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد علي الإعيسر تأكيد السودان تسهيل إيصال المساعدات الانسانية للمحتاجين

واكد في تدوينة بمنصة الفيسبوك تأكيد الحكومة أهمية التضامن الدولي وتعزيز الشراكات مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة للوفاء بالتزاماتها تجاه الدول الأعضاء، ومن بينها السودان.

وفيما يلي نص التدوينة:

‏على خلفية الانفتاح الدولي على السودان، والمواقف المؤيدة لموقفه الرسمي، ولقاءات عدد من كبار المسؤولين السودانيين بعدد من المبعوثين الدوليين مؤخراً، وتجديد السودان تأكيده الدائم على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

‏تؤكد الحكومة السودانية أهمية التضامن الدولي وتعزيز الشراكات مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة للوفاء بالتزاماتها تجاه الدول الأعضاء، ومن بينها السودان، خاصة في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان الكريم.

‏ونحن في حكومة السودان نعتبر ذلك دعماً لمسار الاستقرار والتنمية في البلاد، وترسيخاً لقيم التعاون بين الشعوب.

سونا