أمين حكومة النيل الأزرق يدشن انطلاق الإجراءات العملية لنافذة مصرف المزارع التجاري لصرف رواتب العاملين

دشن الأستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام لحكومة إقليم النيل الأزرق بالأمانة العامة لحكومة الإقليم اليوم انطلاقة الإجراءات العملية لنافذة مصرف المزارع التجاري لصرف رواتب العاملين بالأمانة العامة للحكومة بالتنسيق مع إدارة مصرف المزارع التجاري بالدمازين.

واوضح الأمين العام لحكومة الإقليم أوضح أن تدشين إجراءات صرف رواتب العاملين يجيء تأكيداً على التزام الأمانة العامة لحكومة الإقليم بالضوابط والنظم واللوائح الصادرة من وزارة المالية الإتحادية في إطار تنظيم مرتبات العاملين بالدولة، موضحاً أن العزم معقود على تأمين الترتيبات الإدارية اللازمة لتمكين كافة العاملين من صرف رواتبهم الشهرية عبر نافذة مصرف المزارع التجاري بالأمانة العامة لحكومة الإقليم، وأعرب عن تقديره لمواقف إدارة مصرف المزارع التجاري وصادق حرصهم على دعم التعاون والتنسيق وتكامل الأدوار في سبيل صرف رواتب العاملين، كما أعرب عن تمنياته بأن تمضي القوات المسلحة قدماً في مسيرة الإنتصارات دحراً لفلول المليشيا المتمردة وتحريراً وتطهيراً لكامل التراب من الخونة والمأجورين.

سونا