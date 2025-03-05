تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار ضحكات المتابعين الذين تناقلوه على حساباتهم الشخصية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الفنانة المعروفة إنصاف مدني, وهي تغني في حفل خاص بإحدى دول الخليج. وكعادتها فقد قامت ملكة “الدلوكة” بممازحة أصدقائها الذين كانوا يتواجدون معها أعلى المسرح, حيث قامت بضرب أحدهم في ظهره وهي تمازحه. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد وصف جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي قام بمشاركة الفيديو ضربة إنصاف مدني, لصديقها بــ(اللبعة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تعتدي على أحد أصدقائها بــ(اللبعة) أثناء تفاعله في الرقص خلال حفل أحيته بإحدى دول الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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