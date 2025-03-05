أثارت الفنانة السودانية الضجة عشة الجبل, سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في حفل خاص. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الجبلية, وهي تغني بإحدى صالات الأفراح بالسودان وترتدي نظارة شمسية رغم أن الحفل أقيم في المساء وفقاً لما ذكر المتابعون. وأشعلت الفنانة الضجة الحفل بأغنياتها وسط تفاعل العروس التي رقصت على أنغام الأغنيات ومنحتها كمية من أموال النقطة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. وسط سخرية الجمهور.. الفنانة عشة الجبل تغني في حفل ليلي بالنظارة الشمسية والعروس تتفاعل مع أغنياتها وتمنحها أموال النقطة بنفسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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