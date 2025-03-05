أشعلت الممثلة السودانية إسلام مبارك, مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهورها وتألقها في المسلسل الرمضاني المصري “أشغال شقة جداً” بطولة هشام ماجد, أسماء جلال. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد فاجأت الممثلة السودانية, جمهور مواقع التواصل في مصر بعد تألقها الكبير في أداء دور “الشغالة” في المسلسل الكوميدي الضجة. https://www.facebook.com/reel/684822963869968 وبالمقابل قابل جمهور نواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, دور إسلام مبارك, بسخرية كبيرة, حيث انتقد الكثير من المعلقين أدائها لدور الشغالة النيجيرية. ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن إسلام بدأت مسيرتها الفنية في السينما السودانية، حيث تألقت في فيلم “ستموت في العشرين” الذي مثّل السودان في الأوسكار، وفيلم “ضي.. سيرة أهل الضي” الذي عُرض في مهرجان برلين.كما تميزت في الدراما التلفزيونية السودانية منذ 2001. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. بعد تألقها في دور “الشغالة” بالمسلسل المصري “أشغال شقة جداً”.. الممثلة السودانية إسلام مبارك تنال إعجاب وإشادة المصريين وتثير غضب وسخرية الجمهور السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.