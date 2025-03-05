الذين يقفون خلف حمدوك لديهم قدرة خارقة علي إنتاج الفشل وتدوير النفايات !!
● من يقنع هؤلاء أن هذا الحمدوك وشتات الخائبين من حوله نسخة كاسدة من كتاب سيئ التأليف .. ركيك اللغة وردئ الطباعة !!
● هذه بضاعة فاسدة ومن يسعي لإعادة تسويقها إما مخبول أو مختل عقلياً أو لايعرف حنق الشعب السوداني علي هذه الوجوه البائسة ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
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