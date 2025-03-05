قد تكون منهم.. 3.8 مليار شخص مهدد بالسمنة

حذر باحثون في مجلة “The Lancet” من أن 3.8 مليار شخص حول العالم قد يجدون أنفسهم في حالة سمنة أو وزن زائد بحلول عام 2050، ما يعرضهم لمخاطر صحية كبيرة، بما في ذلك الأمراض والوفيات.

وصف البروفيسور إيمانيلا غاكيدو، الباحث في الدراسة، هذه الظاهرة بأنها “وباء عالمي غير مسبوق”، مشيرا إلى أنها تمثل “مأساة عميقة وفشلا اجتماعيا هائلا”.

الدراسة، التي نشرت على موقع المجلة، أكدت أن أكثر من نصف البالغين في العالم، أي حوالي 3.8 مليار شخص، سيتعرضون للسمنة أو الوزن الزائد في المستقبل القريب.

أما بالنسبة للأطفال والمراهقين، فالوضع لا يقل خطرا، حيث تشير التوقعات إلى أن ثلث جميع الأطفال والشباب حول العالم، أي حوالي 746 مليون شخص، سيكونون عرضة لهذا المرض بحلول عام 2050.

ركزت الدراسة على متابعة “الاتجاهات التاريخية لانتشار السمنة والوزن الزائد على المستويين العالمي والإقليمي” بين البالغين منذ عام 1990 وحتى عام 2021، وأظهرت أن هذه الظاهرة تتزايد في جميع البلدان.

كما تم تقديم توقعات حول “المسارات المستقبلية” حتى عام 2050، بناءً على البيانات المستخلصة من 204 دول وأقاليم.

أوضح الباحثون أن معدلات السمنة والوزن الزائد قد ارتفعت في جميع البلدان التي شملتها الدراسة، وأن هذه المعدلات ستستمر في الارتفاع خلال الخمسة والعشرين سنة المقبلة إذا لم تُتخذ إجراءات سياسية حاسمة.

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