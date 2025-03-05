غرفة الطوارئ الإنسانية بمعسكر زمزم للنازحين تدشن مشروع سقيا مياه الشرب

دشنت غرفة الطوارئ الإنسانية بالقطاع الغربي بمعسكر زمزم للنازحين بالتعاون مع غرفة طوارئ مدينة الفاشر، والمعسكرات، مشروع سقيا مياه الشرب للنازحين، والذي يستهدف توزيع المياه الصالحة والنقية للنازحين لمدة عشرة أيام بمعدل (٣٠٠) برميل يومياً في جميع اتجاهات المعسكر، وذلك في إطار الإستجابة الطارئة لتقديم الخدمات. وقالت الغرفة أن النازحين بمعسكر زمزم يعانون كثيرا من مشكلة النقص الحاد في مياه الشرب مناشدة جميع المنظمات الطوعية الوطنية والدولية العاملة في المجال الإنساني بضرورة توفير مياه الشرب، والمساعدات الإنسانية للنازحين والمتضررين من الحرب بمعسكر زمزم للنازحين. سونا

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