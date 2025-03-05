مع توالي هزائمها في كافة جبهات ومحاور القتال ليس غريباً أن تلجأ مليشيات وعصابات التمرد إلي تصعيد تخريبها الجبان للمرافق الحيوية للمواطنين بكل ولايات السودان ..

■ ها هي مسيّرات التخريب تلحق أضراراً بالغة بالمحول الرئيسي لكهرباء الولاية الشمالية (100 ميغا واط) حيث تعيش الشمالية في ظلام دامس نتيجة التخريب الذي يحتاج وقتاً وجهداً مضاعفاً لإصلاحه وهو ماسيتم بحول الله ..

■ من يظن أن الأصابع المرتجفة لمليشيا وعصابات التمرد سترفع راية الهزيمة فهو لايعرف طبيعة النفوس الإجرامية والانتقامية التي تقف وراء هذه المؤامرة الخطيرة علي أمتنا التي لقّنت هؤلاء الأوباش دروساً في الصبر والثبات ستبقي ملهمة لهذا الشعب في معركته الطويلة ضد أعداء الداخل والخارج ..

■ لن يطول الوقت حتي يتم القبض علي الأصابع الداخلية التي لا تتزال تتعاون وتتماهي مع مليشيا التمرد وتقوم بإرسال الإحداثيات وتصويب مواقع التخريب ..

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد