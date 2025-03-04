البرهان..تم طرد المتمردين من مناطق واسعة في البلاد ونعمل على طردهم من بقية المناطق

رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان: – نعلن دعمنا الكامل للمبادرة المصرية العربية الرامية لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها

– تم طرد المتمردين من مناطق واسعة في البلاد ونعمل على طردهم من بقية المناطق

– طرحنا خارطة طريقة للتحول المدني والدستوري تتضمن اتفاقات على الثوابت الوطنية

– الخارطة دعت لإطلاق حوار سوداني – سوداني لا يستثني أحدا بما يضمن مشاركة كافة الأطياف الوطنية في صياغة مستقبل البلاد الجزيرة_السودان

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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